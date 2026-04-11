Ex Lazio | Castellanos diventa un coro: i tifosi del West Ham pazzi del Taty - VIDEO
Una doppietta importantissima quella segnata da Castellanos contro il Wolverhampton. L'ex attaccante della Lazio ha messo una duplice firma sulla vittoria del West Ham per 4-0 contro i Wolves che non solo ha permesso alla squadra di allontanarsi dall'ultima posizione, ma anche di uscire virtualmente dalla zona retrocessione spedendoci i rivali del Tottenham impegnati domani contro il Southampton.
IL CORO - Tre punti d'oro ai quali il Taty ha dato il suo contributo, al punto che dopo il triplice fischio il London Stadium si è alzato in piedi per lui e lo ha accolto nella propria famiglia dedicandogli un coro esclusivo e che recita: "We've got Castellanos. We've got Taty Castellanos" ("Abbiamo preso Castellanos. Abbiamo preso il Taty Castellanos, ndr).