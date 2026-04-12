Calciomercato Lazio | L'ag. di Subiabre: "Ora è al River Plate, in futuro..."

Grande concorrenza per Ian Subiabre. L'esterno del River Plate, classe 2007, è attenzionato da diverse squadre europee come Chelsea, Tottenham, Villarreal, Borussia Dortmund, Barcellona, Atletico Madrid e Lazio. Proprio sul suo futuro si è espresso il suo agente Claudio Caniggia, che ha parlato del suo percorso con la maglia biancorossa e dei prossimi mesi. Di seguito le sue parole riportate dal portale argentino elintransigente.com.

“Credo che sia giusto che Subiabre resti al River Plate in questi mesi. Ha appena iniziato a giocare in prima squadra, deve fare minuti e trovare continuità. L'idea è che rimanga qui ancora per un po' e poi vedremo cosa succederà a metà anno".