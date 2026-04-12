Serie A | Messias crea, Ekuban finalizza: il Genoa supera il Sassuolo
A Marassi il Genoa batte il Sassuolo 2-1 e si avvicina sempre di più alla salvezza aritmetica. Nel primo tempo, a sbloccare il risultato è Ruslan Malinovsky, che con uno splendido sinistro da fuori manda i padroni di casa in vantaggio all'intervallo. Al rientro dagli spogliatoi, le due formazioni si presentano entrambe in dieci uomini, a causa delle espulsioni rimediate da Berardi ed Ellertson per una rissa avvenuta nel tunnel.
Al 57' i neroverdi riescono a pareggiare i conti sugli sviluppi di un corner, quando Koné si fionda per primo su una risposta imprecisa di Bjilow e spinge in rete il tap-in che vale l'1-1. Quando le due squadre sembrano destinate a dividersi la posta in palio, un lampo di Messias cambia tutto. All'83' l'ex Milan scambia con Sabelli, penetra in area e anticipa l'uscita di Muric servendo Ekuban, che da pochi passi realizza il gol vittoria. La squadra di De Rossi sale, così, a quota 36 punti, a più sei sul 18° posto, e inizia a toccare con mano l'obiettivo salvezza.