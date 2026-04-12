Serie A, il programma di giornata: c'è Como-Inter, in campo anche il Napoli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Continua il programma della trentaduesima giornata di Serie A, arrivata ormai al suo giro di boa. Si sono disputate infatti cinque gare, a partire dal successo per 3-0 della Roma con il Pisa di venerdì sera. Nella giornata di ieri nel pomeriggio Cagliari e Torino hanno avuto la meglio rispettivamente sulla Cremonese (1-0) e sul Verona (2-1). Poi nella gara delle 18 la rumorosa sconfitta per 3-0 del Milan in casa contro l'Udinese e, in serata, il successo esterno per 1-0 della Juventus sul campo dell'Atalanta.

Nella giornata odierna il lunch match offrirà la gara tra Genoa e Sassuolo, seguita da quella tra Parma e Napoli con gli uomini di Conte costretti a vincere per sognare la rimonta scudetto. Quindi la sfida tra Bologna e Lecce e, infine, in serata il big match tra Como e Inter. Di seguito il programma odierno.

GENOA - SASSUOLO (Ore 12:30)

PARMA - NAPOLI (Ore 15:00)

BOLOGNA - LECCE (Ore 18:00)

COMO - INTER (Ore 20:45)