Calciomercato Lazio | Il nuovo difensore può arrivare dall’Argentina: i nomi
CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Non solo il nome di Subiabre per l’attacco: la Lazio guarda in Argentina per la prossima sessione di mercato e lo fa anche e soprattutto per quanto riguarda una difesa che rischia di andare incontro verso una pesante rifondazione.
Sono diversi infatti, come ribadisce l’edizione odierna del Corriere dello Sport, i profili nel mirino della Lazio, tutti provenienti dall’Argentina. Nel River Plate, squadra dove gioca anche Subiabre, va seguita da vicino la candidatura di Lautaro Rivero, finito nel mirino anche dell’Inter. Ventidue anni, ha segnato anche una rete in undici presenze nel Torneo Apertura. In scadenza nel 2028, ha una valutazione di circa 10 milioni.
Si chiama a sua volta Lautaro, ma di cognome fa Di Lollo, un altro centrale ventiduenne, questa volta del Boca Juniors. Scadenza in questo caso nel 2029, stesso score di Rivero finora in stagione con un gol e undici presenze. Attenzione poi anche a Kevin Lomonaco dell’Independiente. Ventiquattro anni, vanta a sua volta una rete ma in dodici presenze e inizia ad avere diverso mercato in Europa. Per questo non sarà facile arrivarci: in scadenza a giugno, chiede almeno due milioni accompagnati da una commissione, richiesta ritenuta alta dalla Lazio.