Lucchese, Pirozzi: "Avremo più spettatori noi della Lazio di Lotito"

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La Lucchese, squadra allenata da Pirozzi, è a un passo dalla promozione in Serie D. Dopo tre settimane di stop, i rossoneri tornano in campo e alla vigilia dell'incontro contro il Fratres Perignano il tecnico ha parlato in conferenza stampa. Rispondendo alle domande dei cronisti, a proposito dei tifosi, si è lasciato andare a un paragone con la Lazio, club in cui ha allenato la Primavera.

"Sono felicissimo del pubblico: avremo più spettatori noi della Lazio di Lotito - ha detto Pirozzi - Vedere la gente in fila, tanti giovani compresi, per acquistare il biglietto è bellissimo: questa è l’essenza del calcio. Non deve però trasformarsi in pressione per i giocatori. Spero che il pubblico sia il nostro dodicesimo uomo in campo: se lo meritano i ragazzi e la società".

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