Lazio, Provstgaard regala la maglia al marito della Williams: lo scatto - FT
09.04.2026 21:30 di Simone Locusta
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Oliver Provstgaard ha regalato la sua maglia n.13 della Danimarca, con tanto di autografo, ad Andrea Preti, attore e marito della star del tennis Venus Williams. Presti ha ringraziato il difensore della Lazio sui propri social pubblicando lo scatto insieme a delle parole di stima: "Un uomo davvero umile, sebbene giovane e una stella nascente del calcio". Di seguito la foto che li ritrae assieme.
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.