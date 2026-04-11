Tuia racconta: "Lazio? C'erano tanti campioni. Il mio esordio..."

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© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervistato dalla redazione di seried24.com, il difensore della Flaminia Civita Castellana Alessandro Tuia ha parlato degli inizi della sua carriera tornando sul suo esordio con la maglia della Lazio. Di seguito le sue parole: “L’esordio in Serie A è stato un momento di incoscienza, non riuscivo neanche a percepire quello che stava accadendo. È stato molto emozionante anche perché era l’addio al calcio di Nedved, ricordo quel giorno come fosse ieri e non lo dimenticherò mai”.

“Alla Lazio mi sono inserito facilmente in prima squadra perché ho trovato uno spogliatoio di uomini eccezionali e grandi campioni. Scaloni mi ha regalato una maglia del Deportivo de La Coruña che custodisco ancora come ricordo. Lionel era uno che stava molto attento al comportamento dei più giovani”.