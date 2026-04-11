Fiorentina, Vanoli aspetta Kean: il punto verso la Lazio. E gli altri...

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© foto di Federico De Luca 2026

RASSEGNA STAMPA - Attesa per Moise Kean. Il centravanti della Fiorentina si è allenato ancora a parte dopo aver saltato la trasferta di Conference League contro il Crystal Palace. Ha ancora problemi alla tibia, sta proseguendo il suo programma di lavoro specifico. Ma al Viola Park c'è comunque ottimismo per rivederlo lunedì sera contro la Lazio. Come riportato da Il Corriere dello Sport, Vanoli dovrebbe averlo almeno tra i convocati.

Sugli altri, tra oggi e domani verranno fatte delle valutazioni approfondite. A iniziare da Parisi, che ha preso una botta contro l'Inter e contro i biancocelesti dovrebbe esserci. C'è attesa anche per Solomon, che sta ancora provando a smaltire la lesione al retto femorale della coscia destra, e Fortini, alle prese con dei dolori alla schiena.

Sicuramente al Franchi ci sarà Dodo, ma potrebbe riposare Comuzzo. A centrocampo si rivedrà Mandragora. E senza Fagioli e Gudmundsson, entrambi squalificati, si preparano a giocare Ndour e Fazzini.