WOMEN | Lazio, Durante lascia il ritiro della Nazionale di Soncin: i dettagli
10.04.2026 22:45 di Mauro Rossi
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Forfait inatteso per l’Italia femminile, che in vista delle partite contro Serbia e Danimarca dovrà fare a meno di Francesca Durante. Il portiere della Lazio Women, inizialmente inserita in lista, è stata infatti costretta a dare forfait. Al suo posto Soncin ha chiamato Gilardi, con Durante che è tornata invece a Formello. Nessun aggiornamento ufficiale sulle condizioni del portiere, che dovrebbe però essere rientrata nella Capitale solamente a scopo precauzionale.