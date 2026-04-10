Lazio, Sarri come ct dell'Italia? In lista spunta anche il suo nome...

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Sarri come nuovo ct della Nazionale italiana? "È una cosa a cui non ho assolutamente mai pensato", ha detto dopo il pareggio contro il Parma. Eppure il tecnico della Lazio è finito comunque nel novero delle possiibli soluzioni per il post Gattuso, dopo la terza mancata qualificazione al Mondiale. A raccontarlo è stata l'edizione odierna de La Repubblica, che ha inserito il Comandante tra i nomi di Allegri, Conte e Gasperini. "Contratto fino al 2028, ma l'addio alla Lazio è un'ipotesi concreta dopo le discussioni con Lotito: a lui pensano sia la Fiorentina che il Bologna", si legge sotto il capitolo dell'incognita Nazionale. Il suo futuro sulla panchina biancoceleste è assolutamente in bilico: oltre a una possibile nuova esperienza in Serie A ci potrebbe anche essere l'ipotesi azzurra, a cui però Sarri attualmente non sembra aver aperto.