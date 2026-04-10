Serie A, al via la 32ª giornata: la prima gara in programma
10.04.2026 10:45 di Christian Gugliotta
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Dopo la tre giorni di notti europee, che hanno visto andare in scena i quarti di finale di Champions, Europa e Conference League, la Serie A torna a prendersi la scena. Questa sera, infatti, prenderà il via la 32ª giornata di campionato, nella quale la Lazio sarà ospite della Fiorentina per il posticipo del lunedì sera.
Ad aprire le danze, tuttavia, sarà la Roma, che all'Olimpico se la vedrà con il Pisa. Reduci dal pesante ko di San Siro contro l'Inter, gli uomini di Gasperini proveranno a tenere vive le proprie speranze di raggiungere il quarto posto, andando a caccia di un successo che possa mettere pressione a Como e Juventus. Il fischio d'inizio è in programma alle 20:45.
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.