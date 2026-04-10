Lazio, prosegue la protesta dei tifosi: ora se ne parla anche in Polonia

RASSEGNA STAMPA - La protesta dei tifosi della Lazio prosegue senza sosta, continueranno a disertare lo stadio fino alla fine della stagione, e continua a far parlare di sé in giro per il mondo. Dopo Cbs, Bbc, New York Times (in partnership con The Athletic) e il portale brasiliano Torcida, riporta il Corriere dello Sport, anche in Polonia, precisamente sul sito sport.pl, è stato trattato l’argomento. Il portale ha cercato di spiegare le motivazioni per cui l’Olimpico è semi deserto a ogni gara: “Da due mesi i tifosi della Lazio boicottano le partite casalinghe della loro amata squadra a causa delle misure di austerità imposte dal presidente Claudio Lotito”.

Anche contro il Parma, nonostante i numeri siano stati superiori rispetto alle precedenti gare casalinghe, la protesta prosegue numerosa e simbolica e continua a ottenere una cassa di risonanza sempre più elevata. Nel dettaglio, ricorda il quotidiano, sono stati registrati appena undicimila spettatori di cui mille nel settore ospiti. Presenti anche cinquemila abbonati circa che hanno deciso di entrare.

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