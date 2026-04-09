Lazio, la società pensa già al post Sarri? Due i nomi per sostituirlo

RASSEGNA STAMPA - Il destino di Sarri è ancora tutto da scrivere. Per salvare la propria stagione, la Lazio è pronta ad aggrapparsi con le unghie e con i denti alla Coppa Italia. Il prossimo 22 aprile, a Bergamo si disputerà la semifinale di ritorno, nella quale i biancocelesti contenderanno all'Atalanta un pass per la finale dopo il 2-2 dell'andata.

Se anche questo obiettivo dovesse sfumare, la società inizierebbe a fare le proprie riflessioni sul tecnico che, dal canto suo, senza garanzie da parte di Lotito e Fabiani sul mercato, si guarderebbe intorno per valutare eventuali proposte da altri club. Mau ha un contratto fino al 2028 da 2.5 milioni a stagione e difficilmente ci rinuncerebbe, ma dopo le delusioni avute in estate e a gennaio pretende chiarezza sulla volontà di rinforzare la squadra o meno.

Nel frattempo, la Lazio sembra già aver individuato due tecnici sostituirlo. Secondo Il Messaggero, in caso di addio di Sarri piacciono moltoi profili di Gattuso e Grosso. L'ex ct azzurro già in passato era stato accostato ai biancocelesti, mentre l'attuale tecnico del Sassuolo ha stupito quest'anno con i neroverdi e sarebbe un allenatore giovane da cui ripartire.