Ex Lazio | Klose idolo del Norimberga: "Non ho mai vissuto nulla di simile"

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"La vera stella del Norimberga è l'allenatore", scrive la BILD in Germania. È l'ex attaccante della Lazio Miroslav Klose, che ormai anche in panchina ha conquistato tutti. Nella giornata di mercoledì circa mille tifosi erano presenti al centro sportivo del club per assistere all'allenamento della squadra, che successivamente si è concessa per vari autografi e foto.

Il più acclamato è stato senza dubbio il tecnico: "La fiducia e l'amore che i tifosi mi dimostrano sono rari, non avevo mai vissuto nulla di simile prima d'ora", ha spiegato ai microfoni del portale tedesco. "È un'atmosfera diversa. Questa cordialità è ciò che io definisco amore. La gente percepisce che io e il mio staff siamo qui con un obiettivo chiaro: far crescere i giocatori e portare avanti il club, un passo alla volta", ha detto ancora Klose.

Poi ha continuato: "Mi sono fermato a parlare a lungo con una signora un po' più anziana che conosce bene l'ambiente, mi ha raccontato alcuni aneddoti che mi hanno colpito molto. Poi mi ha spiegato che il mio impatto come allenatore è quasi indescrivibile, totalmente diverso rispetto agli ultimi anni. Mi ha detto che non vivevano un momento del genere dai tempi di Hans Meyer in panchina (2005-2008, ndr)".

E infine ha concluso: "Mi interessa capire come emerga il carattere di un giocatore. Per me è fondamentale il legame che si crea tra noi e ciò che i miei ragazzi riescono a trasmettere. Cosa rappresenta il Norimberga? Identificazione, specialmente con i suoi tifosi. Se diciamo di voler essere una squadra accessibile, è un valore che dobbiamo vivere concretamente ogni giorno". Attualmente il Norimberga si trova all'ottavo posto della seconda serie tedesca a quota 37 punti.