Lazio, Zaccagni vede la luce: la convocazione si avvicina

RASSEGNA STAMPA - Zaccagni vede, finalmente, la luce e può mettersi alle spalle l'ennesimo stop per infortunio. È a un passo dal rientro e, riporta il Corriere dello Sport, da oggi a domenica, giorno della rifinitura, verranno definite le chance della convocazione. Negli ultimi giorni è aumentato l’ottimismo, fino a qualche settimana fa sembrava impossibile recuperarlo per la semifinale di Coppa Italia. Gli esami a cui si è sottoposto durante la sosta hanno evidenziato un miglioramento e dunque, la possibilità di tornare in tempo per la trasferta a Bergamo.

Il capitano, prosegue il quotidiano, ha continuato a accelerare i tempi del recupero e così, si è aperto lo spiraglio di un ritorno per lunedì anche se, per il momento, soltanto simbolico. Sarri prenderà la decisione solo dopo averlo visto in campo con i compagni. A prescindere dalla sfida con la Fiorentina, tornerà a breve in gruppo con l’obiettivo di non fermarsi più da qui alla fine della stagione. Tra la trasferta a Firenze e quella a Napoli completerà il rodaggio in vista di Bergamo. La partita con l’Atalanta è l’unica chance che i biancocelesti hanno per arrivare in Europa e di chiudere in bellezza la stagione conquistando un trofeo. Uno scenario che era inimmaginabile considerando le difficoltà evidente che la squadra ha attraversato.

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