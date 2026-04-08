Lazio, Cardone: "Tra Sarri e la società vedute diverse. E sul Flaminio..."
Ospite ai microfoni di Radiosei, Giulio Cardone si è soffermato sulla questione Flaminio e sulla differenza di vedute tra Sarri e la società. Queste le sue parole:
“Flaminio? Credo che entro un mese avremo la risposta definitiva sulla sua eventuale fattibilità. Si può ipotizzare un domino di panchine di Serie A che potrebbero cambiare in base a chi andrà ad allenare l’Italia".
"Sarri ha ancora un contratto con la Lazio, ma oggi ci sono divisioni di pensiero con la società. Il non impiego di Ratkov lo conferma. Alla società piacerebbe vedere più Ratkov o Noslin al posto di Pedro. Oppure Maldini, in assenza di Zaccagni, nel suo vero ruolo: detto questo, non è che la società va da Sarri a chiedere di fare cambi. Ma comunque ci sono lamentele. Tuttavia, le scelte stanno a Sarri, come il mercato sta alla società. In definitiva, ci sono vedute tecniche diverse sull’utilizzo di alcuni calciatori".
"Rispetto al prossimo futuro, questa Lazio, secondo me, non si può permettere di perdere Sarri. Detto questo, è possibile andare avanti con il tecnico che fa un nome e la società che prende un altro profilo?”.