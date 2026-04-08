Napoli, fai come la Lazio: c'è un precedente per credere allo scudetto
Sette punti di distanza dal primo posto, occupato dall'Inter. Sembra impossibile, ma il Napoli può ancora credere allo scudetto: è la storia che lascia aperta qualche speranza. Come riportato da gazzetta.it, c'è il precedente favorevole della stagione 1999/2000, quando la Lazio di Eriksson ha recuperato nove lunghezze di svantaggio alla Juventus a otto giornate dalla fine (allora il campionato aveva 18 squadre e 34 partite totali).
Per i biancocelesti erano state fondamentali la vittoria nel derby alla 27esima, con la sconfitta di bianconeri contro il Milan, e il successo nello scontro diretto a Torino alla 28esima. Da lì è iniziata la cavalcata, terminata con lo storico diluvio di Perugia e la festa dell'Olimpico. Gli azzurri quindi hanno un motivo in più per continuare a lottare e mettere pressione all'Inter fino alla fine.