Lazio, Patric e Basic vicini al rientro: Sarri può averli a Firenze

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RASSEGNA STAMPA - Recuperi incoraggianti in vista della trasferta di Firenze. Sarri attende i rientri dall’infermeria e, come spiega il Corriere dello Sport, i primi a tornare saranno Patric e Basic.

Segnali positivi soprattutto per il croato, tornato almeno in panchina nell’ultimo turno e impegnato poi in un lavoro differenziato: cresce l’ottimismo per averlo a disposizione contro la Fiorentina, anche grazie a un giorno in più di recupero. Anche Patric dovrebbe esserci: ha saltato il Parma per un problema al piede, ma il rientro era previsto in tempi brevi.

Il recupero è importante soprattutto per il centrocampo, reparto in emergenza tra l’assenza di Rovella, la condizione ancora da ritrovare di Basic e il rientro recente di Cataldi. Proprio a causa di queste assenze Patric si è ritagliato un ruolo utile anche in regia e ha tutt'altro che sfigurato.

In vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia con l’Atalanta, ogni recupero sarà fondamentale per gestire le rotazioni. Restano però da monitorare le condizioni di Gila e Zaccagni: il primo potrebbe essere preservato per via di un problema al ginocchio, mentre il secondo è in fase di recupero da una lesione muscolare e potrebbe rientrare prima del match di Bergamo.