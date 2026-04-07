Italia, Zoff: "Conte nome importante, potrebbe essere l'uomo giusto"
La panchina della Nazionale continua a essere un tema scottante a una settimana esatta dalla mancata qualificazione dell'Italia al prossimo Mondiale. Nella serata di ieri il tecnico del Napoli Antonio Conte non ha chiuso a un possibile ritorno e sul tema anche l'ex campione del Mondo Dino Zoff ha detto la sua.
"È un nome importante, sicuramente potrebbe essere l'uomo giusto. Il ct lo ha già fatto e anche bene. De Laurentiis ha già fatto sapere che non lo terrà vincolato al Napoli: un fattore importante che rischia di diventare decisivo qualora le cose si evolvessero in questo senso”, queste le parole all'Adnkronos.
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