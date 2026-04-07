Lazio, Petrucci (Sky): "Maldini? Sarri si aspettava di più. D'ora in poi..."

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Matteo Petrucci è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per fare il punto sul momento in casa Lazio. Il giornalista di Sky Sport ha detto la sua sull'attacco biancoceleste, su Maldini, per esprimersi poi sulla situazione di Mattia Zaccagni e del futuro della rosa.

ATTACCO - "Da tanto tempo Sarri parla della gara dell’Atalanta come grande obiettivo, nel pre-partita aveva parlato di un’inerzia frenata dalla sosta e questo in campo si è visto. I numeri in attacco sono per certi versi impietosi, è una fase offensiva in cui manca qualità, credo che da qui in avanti Sarri dovrà schierare quelli che stanno meglio, Noslin sta molto bene e anche Dia è entrato bene nelle ultime due, credo ci saranno cambiamenti in attacco".

ZACCAGNI - "Zaccagni sta molto meglio. Sta migliorando molto velocemente, sarà probabilmente convocato tra Fiorentina e Napoli per arrivare al top alla gara contro l’Atalanta".

MALDINI - "Sarri si aspettava che il percorso di crescita di Maldini fosse più veloce, lui le ha giocate praticamente tutte da quando è arrivato, credo Sarri continuerà a puntate su di lui".

INGAGGI - "La Lazio ha la volontà di tagliare il monte ingaggi, uno sguardo agli ingaggi va dato, Pedro e Hysaj lasceranno la Lazio, Romagnoli e Zaccagni sono quelli che prendono di più e saranno fatte delle valutazioni".