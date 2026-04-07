Lazio, Insigne show con il Pescara: gol a grappoli e standing ovation - VIDEO

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A gennaio la Lazio sembrava essersi assicurata il suo arrivo. L'accordo c'era, mancava solo quell'ok definitivo che non è mai arrivato. Lorenzo Insigne alla fine ha deciso di fare una scelta romantica. Il suo ritorno a Pescara, quella società nella quale era esploso insieme a Immobile, Perin e Verratti, ricorda la storia del figliol prodigo che rigetta tra le braccia della madre.

I NUMERI DI INSIGNE CON IL PESCARA - Il suo affetto per la squadra abruzzese, d'altronde, non è mai stato un segreto e oggi lo sta esprimendo a suon di prestazioni, gol e assist. Nelle sei partite giocate da titolare dal suo trasferimento al Pescara, infatti, Lorenzo Insigne ha segnato 4 gol e servito 2 assist. Il calcolo è semplice. Ogni volta che parte dal 1' garantisce almeno un gol alla propria squadra. A questi numeri abbina giocate di classe che ieri gli sono valse la standing ovation dei tifosi della Reggiana quando ha lasciato il campo del Mapei Stadium.

INSIGNE GUIDA IL PESCARA ALLA SALVEZZA - Le perplessità sul suo stato di forma sono state risolte dalla continuità trovata con il Delfino. Insigne, dopo essersi svincolato dal Toronto, è tornato in Italia per far parlare nuovamente di sé con il sogno di salvare un Pescara in zona retrocessione ma che da quando ha ritrovato il suo pupillo ha cambiato completamente il proprio senso di marcia.