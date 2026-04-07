Lazio, senti Calisti: "Fiorentina e Napoli tappe di avvicinamento alla Coppa Italia"
Obiettivo Coppa Italia, questo l'unico traguardo che la Lazio di Sarri può raggiungere in questa stagione estremamente difficile e complicata. Sul tema Ernesto Calisti ha detto la sua ai microfoni di Radiosei.
"Con il Parma è stata davvero una brutta prestazione. In tal senso, la Lazio non arriva bene alla semifinale con l’Atalanta, per diversi motivi. Chiaro che le prossime due partite con Fiorentina e Napoli saranno tappe da utilizzare per preparare al meglio quel match di Coppa Italia. Se la squadra di Palladino riuscirà a fare punti importanti nelle sue due prossime gare di campionato, chiaro che arriverebbe all’appuntamento con la Lazio in corsa per la Champions. Impegnata, ma anche carica".
"La squadra di Sarri deve pensare solo a se stessa, deve solo fare in modo di creare i presupposti migliori per giocarsela nel migliore dei modi. L’unico vantaggio che hanno i biancocelesti è questo, il fatto di non giocarsi nulla in campionato ti può permettere di arrivare alla gara avendo preservato i giocatori non al meglio. Spero che quel giorno la testa sia messa bene, quelle non sono gare che hanno bisogno di essere preparate mentalmente. Ancor di più dopo una stagione come la nostra”.
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