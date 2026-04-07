Lazio, Noslin punta la Fiorentina: chiede spazio dall'inizio e insidia Pedro

RASSEGNA STAMPA - Noslin nel mezzo. Dubbi sul ruolo e poco gradito a Sarri, che senza Zaccagni gli preferisce quasi sempre Pedro. Ora, dopo l'ultimo gol segnato contro il Parma, chiede spazio dall'inizio. L'olandese però è spesso decisivo quando subentra a gara in corso: in stagione è arrivato a 4 gol, di cui uno in Coppa Italia (al Bologna) e tre in campionato. Solo quattro volte su 22 è partito da titolare.

Come riportato da Il Corriere dello Sport, in Serie A ha le stesse reti realizzate di Baturina, Kristovic, Pulisic e Pio Esposito, ma anche di Zaccagni e una in meno di Isaksen (a quattro). Ancora meno ne hanno segnate Maldini e Dia, fermi a uno. Per Fiorentina e Napoli, in cui probabilmente mancherà ancora il capitano (prova a rientrare per l'Atalanta), Sarri sarà chiamato a fare una scelta a sinistra.

Chissà che proprio l'ultimo gol al Parma non possa ribaltare le gerarchie con Pedro: fin qui Noslin non ci è mai riuscito, ha sempre avuto un ruolo da 'super-sub' giocando prevalentemente a gara in corso. Al Franchi non è da escludere un'occasione.