Crisi Italia, parla Panatta: "Già archiviato tutto! Il nuovo presidente..."

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La disastrosa sosta nazionali è volta al termine ed è ripartito il campionato, ma, secondo Adriano Panatta, la disfatta azzurra contro la Bosnia è stata archiviata troppo in fretta. Per l’ex tennista si tratta di un errore grave: una situazione così delicata richiederebbe invece analisi profonde e interventi immediati. Senza un cambio di rotta serio e tempestivo, il rischio è quello di aggravare ulteriormente la crisi del calcio italiano.

Panatta sottolinea: "Anche negli altri sport si guarda troppo al risultato, pure nel tennis. I ragazzini a 14 anni pensano solo a vincere, stimolati dagli allenatori. E a vincere sono solo i giocatori più forti e grossi perché quelli più bravi ma gracili restano ai margini. Secondo me oggi il nuovo presidente della Figc avrà un compito quasi impossibile davanti perché si intrecciano troppi interessi tra società di club che non si sa a quali aziende straniere appartengono e interessi di palazzo. Io so solo che non è possibile che non nascano più ragazzini che giochino bene a calcio. Questa cosa è impossibile per l'interesse che c'è nel calcio in Italia, quindi le cose sono due: o mancano gli osservatori buoni o manca il coraggio di far giocare questi ragazzi nelle squadre"

Infine, l’ex campione insiste sull’importanza della formazione di base. I settori giovanili dovrebbero sì divertire, ma anche insegnare i fondamentali. Oggi, invece, i ragazzi imitano i professionisti senza averne le capacità, mentre si dà troppa importanza ai moduli e troppo poca alla tecnica individuale. Servono allenatori-educatori, capaci di insegnare ai giovani gesti semplici ma fondamentali, come saltare l’uomo o controllare bene il pallone.