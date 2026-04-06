Serie A | Napoli, lampo Politano: Milan ko, Conte rimane a -7 dall'Inter
06.04.2026 22:46 di Daniele Rocca Twitter: @Danielerocca10
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
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Alla fine la decide Politano. Sfida equilibrata tra Napoli e Milan al Maradona, senza troppi lampi né da una parte né dall'altra. La risolve il neo entrato, che sfrutta un brutto errore della difesa rossonera, che manda su tutte le furie Allegri. Può invece gioire Antonio Conte, che rimane a -7 dall'Inter capolista e non molla il sogno scudetto-bis.
autore
Daniele Rocca
Quanto sarebbe bello scrivere solo di quello che ami? Ho iniziato qui nel 2013 e non ho più smesso. Non mi vergogno di dire che vivo per lei. La Lazio sono io, siamo noi.