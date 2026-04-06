Lazio, come sta andando il prestito di Mandas al Bournemouth. E il riscatto…
Dalla Lazio al Bournemouth in prestito a gennaio a caccia di spazio e minuti. L’intento di Christos Mandas era chiaro nel momento del trasferimento in Premier League, ma per ora l’estremo difensore non ha avuto particolare fortuna.
L’unica presenza stagionale di Mandas rimane infatti quella messa a referto in biancoceleste nella gara di Coppa Italia contro il Milan. In tutte le otto gare di Premier League giocate dal Bournemouth dall’arrivo del greco, infatti, il portiere di proprietà della Lazio è sempre rimasto in panchina.
Trasferitosi in prestito oneroso con diritto di riscatto condizionato, Mandas rimane al centro di un futuro tutto da definire. L’obbligo di riscatto scatterebbe in caso di una qualificazione in Champions del Bournemouth praticamente impossibile, nonostante questo da Formello filtra ancora fiducia per un riscatto estivo nonostante le zero presenze finora.