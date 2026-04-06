Fiorentina, Solomon out a Verona: ci sarà contro la Lazio? Le ultime
06.04.2026 08:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Federico De Luca 2026
Manor Solomon assente a sorpresa. L'esterno della Fiorentina ha saltato la gara contro il Verona nonostante si fosse allenato regolarmente in gruppo con la squadra. Vanoli però ha preferito lasciarlo ancora a riposo per permettergli di recuperare al meglio la forma migliore. Per questo, come riportato da FirenzeViola.it, l'israeliano sarà a disposizione per la trasferta contro il Crystal Palace in Conference League. E con ogni probabilità prenderà parte anche alla sfida successiva di campionato contro la Lazio di Sarri.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.