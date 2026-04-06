Immobile esalta Pedro: "Ragazzo d'oro. Non si parla abbastanza di lui"

AI microfoni di So Foot è intervenuto Ciro Immobile, che in una lunga intervista si è raccontato a 360°, parlando della sua carriera e della sua vita privata. Tra le diverse dichiarazioni rilasciate, l'ex attaccante della Lazio ha anche tessuto le lodi di Pedro, da lui definito come il giocatore che più lo ha impressionato tra quelli incontrati. Il motivo è presto detto:

"Perché mi somiglia un po', in un certo senso. Ha vinto assolutamente tutto, ma non si parla mai abbastanza di lui. Probabilmente perché ha giocato con Messi. Ma quando guardi le partite importanti, le finali, i grandi appuntamenti, Pedro ha sempre segnato. E inoltre, umanamente, è una persona eccezionale, un ragazzo d'oro.