Coppa d'Africa, l'edizione del 2027 sarà storica: il motivo
07.04.2026 21:30 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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La Coppa d’Africa 2027 sarà un’edizione storica perché, per la prima volta, la competizione si giocherà in estate.
Precisamente dal 19 giungo al 18 luglio 2027 con il torneo che entrerà per la prima volta nel calendario estivo del calcio internazionale.
Una scelta che vede la CAF allinearsi alle principali rassegne per nazionali come Mondiali e Europei. L’edizione 2027 sarà organizzata da Kenya, Uganda e Tanzania e anche questa è un’assoluta novità visto che mai tre paesi avevano organizzato in modo congiunto la competizione.
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autore
Jessica Reatini
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