FORMELLO - Lazio, la ripresa: Sarri aspetta Patric, Gila e non solo

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

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FORMELLO - Ripresa sul campo dopo due giorni di riposo. La Lazio è tornata ad allenarsi in vista della gara contro la Fiorentina, in programma lunedì sera in posticipo. Sarri spera di recuperare qualche assente della gara contro il Parma, dove tra i convocati si è già rivisto Basic. Per tornare in forma ha bisogno di continuità e di mettere minuti nelle gambe: solo a quel punto potrà essere concretamente a disposizione.

In settimana dovrebbe poi rientrare in gruppo Patric, rimasto a riposo per un piccolo problema a un dito del piede operato in passato. In regia aiuterà Cataldi, recuperato da poco e uscito stremato dall’Olimpico. Più difficile invece la gestione di Gila, alle prese con un’infiammazione del tendine rotuleo del ginocchio sinistro. Non è escluso che possa saltare le prossime due partite di campionato (al Franchi e contro il Napoli): l’obiettivo è riaverlo a disposizione per l’Atalanta in Coppa Italia.

Lo stesso vale per Zaccagni, fermo dalla sfida contro il Milan. È in miglioramento, la speranza è che possa rivedersi prima di Bergamo. C’è attesa anche per capire le condizioni di Pellegrini, out prima di Pasqua. La settimana lunga si chiuderà con la rifinitura di domenica mattina: nel mezzo la doppia seduta di mercoledì, gli allenamenti di venerdì e sabato pomeriggio (quando scatteranno le prove tattiche) e altre ventiquattro ore di pausa concesse giovedì.