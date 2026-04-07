Open Var | Lazio - Parma, fuorigioco di Pellegrino e mano di Tavares: il dialogo
Nel secondo tempo di Lazio - Parma c'è un episodio che avrebbe potuto cambiare la partita spostandola a favore della squadra di Cuesta. Un lancio lungo di Suzuki finisce nella zona di Pellegrino e Nuno Tavares, che in area colpisce il pallone con il braccio. Il rigore però non viene assegnato per la posizione di fuorigioco del centravanti argentino. A Open Var è stato mandato in onda tutto il colloquio tra l'arbitro Marcenaro e la Sala Var di Lissone. Di seguito le loro dichiarazioni.
SALA VAR: “Chiamano un tocco di mano. Va di mano, sì. Voglio vedere se è in area… questa è mano, è fallo di mano.
ARBITRO: “Devo andare a rivederlo. Il fuorigioco è di Pellegrino, quindi vado a vedere se c’è fallo di mano e se c’è impatto sul fuorigioco”.
SV: “Ti consiglio un OFR per vedere un possibile rigore e l’impatto del fuorigioco. Ti faccio vedere prima il punto di contatto e poi la posizione di partenza di partenza di Pellegrino”.
A: “Allora, sicuramente impatta perché va ad attaccare, c’è il contatto fisico. Fuorigioco punibile. Quindi riprendiamo”.