Calcio in lutto: è morto Mircea Lucescu, aveva 80 anni
07.04.2026 20:30 di Christian Gugliotta
Il mondo del calcio è in lutto. Si è spento a 80 anni Mircea Lucescu, ex ct della Romania ricoverato da giorni per problemi cardiaci. Nel corso della sua carriera lunga oltre 40 anni, il tecnico rumeno aveva allenato anche in Italia, sedendosi sulle panchine di Pisa, Brescia, Reggiana e Inter. I maggiori successi erano arrivati alla guida dello Shakthar Donestk, con cui Lucescu ha conquistato 9 campionati ucraini, 7 coppe d'Ucraina, 8 Supercoppe e una Coppa UEFA.
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.