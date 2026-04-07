Fiorentina, in due salteranno la Lazio: il comunicato del Giudice Sportivo
07.04.2026 16:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Attraverso il sito ufficiale della Lega Serie A sono state rese note le decisioni del Giudice Sportivo riguardo alla trentunesima giornata. In casa della Fiorentina, dopo la vittoria contro il Verona, sono state confermate le squalifiche di una giornata per Gudmundsson e Fagioli: entrambi salteranno la prossima gara contro la Lazio. Di seguito la nota.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
GUÐMUNDSSON Albert (Fiorentina): per avere, al 40° del secondo tempo, strattonato un calciatore avversario.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
FAGIOLI Nicolò (Fiorentina): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.