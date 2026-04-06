Lazio in prestito, Artistico protagonista con lo Spezia: come va la sua avventura
06.04.2026 19:30 di Mauro Rossi
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© foto di Federico Serra
Dopo l’apprendistato della scorsa stagione in Serie B è arrivato l’anno dell’esplosione nel campionato cadetto per Gabriele Artistico. L’attaccante della Lazio si è trasferito in prestito allo Spezia con diritto di riscatto e opzione di controriscatto a favore dei biancocelesti.
Con la maglia dei liguri Artistico si è affermato nel campionato di Serie B: 27 presenze finora, di cui 18 da titolare, con 11 reti messe a segno. Al conto si aggiungono le due presenze da titolare anche in Coppa Italia, con un gol a referto.