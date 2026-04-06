Italia, Caressa ammette: "Mi viene il nervoso quando sento che..."
06.04.2026 19:00 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
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Fabio Caressa, intervenuto a Sky Sport nel post partita di Pisa - Torino, parlando della mancata qualificazione dell'Italia al Mondiale ha ammesso: “Devo ammettere che quando vedo calciatori scozzesi o di altre nazionali e so che loro vanno a giocare il Mondiale e noi no, un po’ di nervoso mi viene. Senza nulla di male contro di loro, intendiamoci”.
“Bisogna capire a chi interessa che l’Italia faccia bene. La sensazione è che dispiaccia tantissimo ai tifosi, a noi e ai nostri figli, ma che a qualcun altro non gliene freghi niente”.
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