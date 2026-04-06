Ex Lazio | Ibrahimovic può tornare in Serie A. Ma il Bayern e Kompany...

È una stagione positiva per Arijon Ibrahimovic. L'ex centrocampista della Lazio, passato in estate in prestito all'Heidenheim, sta giocando con continuità come poche volte ha fatto nella sua carriera (2.038 minuti in 28 partite, con un gol e due assist). E il suo rendimento non è passato inosservato al Bayern Monaco: come riportato da transfermarkt.de, Kompany sarebbe soddisfatto dei suoi progressi.

Non è escluso, quindi, che a fine anno il classe 2005 possa tornare in Baviera e restarci come vice Luis Diaz. Intanto però in Italia lo seguono con attenzione Cagliari e Fiorentina: per lui si tratterebbe di un ritorno proprio dopo i sei mesi in biancoceleste e la parentesi ancora precedente al Frosinone. Anche il Villarreal, insieme ad altri tre club spagnoli, e il Brighton lo starebbero tenendo d'occhio.