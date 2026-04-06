Roma | Gasperini, l'Inter è la tua bestia nera: quante sconfitte prima del 5-2
06.04.2026 18:00 di Simone Locusta
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L'Inter travolge la Roma e continua la striscia positiva contro Gasperini. L'allenatore giallorosso non riesce a sovrastare la potenza nerazzurra e rallenta nella corsa all'Europa che conta.
Il 5-2 di San Siro è solo l'ultimo risultato negativo di una lunga serie. Come riporta Goal Italy, sono infatti dieci le sconfitte consecutive di Gasperini contro l'Inter, con appena 7 gol all'attivo. Molti risultati sono particolarmente negativi: 2-3, 1-0, 3-2, 1-2, 4-0, 4-0, 2-0, 0-2, 0-1, 5-2.
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.