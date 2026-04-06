PRIMAVERA | Lazio - Napoli 1-0: Gelli la decide su rigore allo scadere
La Lazio Primavera batte 1-0 il Napoli e strappa tre punti cruciali in chiave salvezza. Allo scadere di una sfida equilibrata e combattuta, è Gelli a sbloccare il risultato, trasformando in penalty guadagnato da Santagostino. Grazie a questo successo, la squadra di Punzi torna a vincere dopo il ko contro l'Inter, staccando di sette punti i partenopei e allontanandosi dalla zona play-out.
Primavera 1 | 32ª giornata
Lunedì 6 aprile 2026, ore 11:00
Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)
Arbitro: Leorsini (sez. Terni)
Assistenti: Rastelli - Ceci
LAZIO (3-5-2): Pannozzo; Pernaselci (46' Calvani), Bordon, Bordoni; Ferrari, Santagostino, Munoz (62' Trifelli), Farcomeni, Cuzzarella (71'Montano); Serra, Sana Fernandes. A disp.: Bosi, Ciucci, Battisti, Gelli, Marinaj, Canali, Iorio, Cangemi. All.: Francesco Punzi.
NAPOLI: Ferrante, Gambardella, Garofalo, De Chiara, Smeraldi, Prisco (58' Borriello), Camelio, Caucci, Lo Scalzo, Baridò (58' Pereyra), Olivieri. A disp.: Pugliese, Spinelli, Colella, De Luca, Cimmaruta, Raggioli, Alvarez, Eletto, Gorica, Genovese. All.: Dario Rocco
Marcatori: Gelli (rig., 88', L).
Ammoniti: Farcomeni (L), Eletto (N).
Espulsi: /
Recupero: 1 p.t., 6 s.t.
SECONDO TEMPO
90'+6' - Triplice fischio! La Lazio Primavera batte 1-0 il Napoli.
90' - Sei minuti di recupero
88' - GOOOOL DELLA LAZIO! Gelli non sbaglia dal dischetto e la sblocca allo scadere.
88' - Rigore per la Lazio. Genovese stende in area Santagostino e l'arbitro assegna il penalty.
81' - Ultimi cambi per la Lazio: fuori Farcomeni e Serra, dentro Battisti e Marinaj.
Cambiano gli ospiti: fuori Smeraldi, dentro Letto.
74' - Ancora Pannozzo. Garofalo scambia con Pereyra e arriva a tu per tu con il portiere che salva ancora i biancocelesti.
71' - Altra sostituzione per Punzi: fuori Cuzzarella, dentro Montano.
64' - Pannozzo salva la Lazio. Sugli sviluppi di un corner, il portiere compie un doppio miracolo su Lo Scalzo e Garofalo, tenendo a galla i suoi.
62' - Altra sostituzione tra le fila biancocelesti: Trifelli dentro al posto di Munoz.
60' - Occasione Napoli. Camelio riceve in area e conclude senza dare potenza. Blocca Pannozzo.
58' - Primi due cambi anche nel Napoli: fuori Baridò e Prisco, fuori Pereyra e Borriello.
53' - Traversa della Lazio! Farcomeni crossa in area per Sant'Agostino, che stacca di testa e centra il legno.
50' - Sugli sviluppi di un corner, Baridò si libera per la conclusione, ma una deviazione rende agevole la parata di Pannozzo.
46' - Inizia la ripresa
46' - Primo cambio per Punzi: fuori Pernaselci, dentro Calvani.
PRIMO TEMPO
45'+1' - Termina il primo tempo, 0-0 all'intervallo.
45' - Concesso un minuto di recupero.
45' - Lazio ancora vicina al gol. Sana Fernandes penetra in area e conclude di punta a botta sicura. Garofalo è provvidenziale in scivolata e salva la porta del Napoli.
39' - Munoz si coordina al volo dal limite dell'area: il suo tiro si spegne sul fondo.
36' - Sbaglia Camelio! L'attaccante del Napoli chiude troppo il destro e manda largo il suo tentativo dagli 11 metri. Si resta sullo 0-0.
35' - Rigore per il Napoli. Santagostino mura con il braccio in area la conclusione di Olivieri, l'arbitro non ha dubbi e concede il penalty.
27' - Farcomeni entra duro su Lo Scalzo: l'arbitro estrae il primo giallo del match.
16' - La Lazio si divora il vantaggio! Farcomeni lancia Serra a tu per tu con Ferrante, ma il centravanti non riesce a concludere. La sfera torna a Farcomeni, ma il suo tentativo viene salvato sulla linea da Prisco.
10' - De Chiara scalda i guanti di Pannozzo con un tiro da fuori, il portiere biancoceleste para in due tempi.
5' - Primo tentativo della Lazio con la conclusione Sana Fernandes, Ferrante blocca senza problemi.
1' - Tutto pronto, si parte!
Buongiorno da Christian Gugliotta e benvenuti nella diretta scritta di Lazio Primavera - Napoli, gara valida per la trentaduesima giornata di campionato. Dopo il brutto ko incassato in rimonta contro l'Inter, i ragazzi di Punzi hanno bisogno di una reazione e andranno a caccia di un risultato positivo per tenere distanti i partenopei, attualmente al 17° posto con quattro punti in meno e in piena zona play-out. Appuntamento alle ore 11:00 per il calcio d'inizio.