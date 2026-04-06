Ex Lazio, Castellanos tra sfortuna e vecchie abitudini: quanti gol mancati! - VD
Valentin Castellanos ha lasciato la Lazio, ma le vecchie abitudini non lo hanno abbandonato. Il centravanti argentino, oggi al West Ham, è sempre alla ricerca del gol bello: il suo primo gol nella sfida di ieri contro il Leeds è stato annullato per fuorigioco, ma un pallonetto d'esterno da molto lontano non è un gol che si vede realizzare tutti i giorni.
La partita alla fine si è messa male per gli Hammers, ma che sfortuna per il Taty: nel totale sono infatti due i gol annullati per fuorigioco, ma l'ex Lazio ha preso anche un palo e si è fatto parare un tiro ravvicinato con il volto del portiere avversario. Di seguito la Taty-cam di Dazn per West Ham - Leeds, gara vinta dagli ospiti ai calci di rigore dopo il 2-2 dei tempi regolamentari e supplementari.