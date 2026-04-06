Inter, che bordata di Bisseck alla Roma dopo il 5-2: "Ora godo io" - FOTO
06.04.2026 09:30 di Simone Locusta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
L'Inter dilaga contro una Roma mai realmente in partita e allunga per la corsa Scudetto. Un 5-2 amaro per i giallorossi, i quali invece rallentano per la lotta alla Campions League, lasciando spazio a Como e Juventus di allungare ulteriormente.
Dopo settimane di incertezze, i nerazzurri hanno dato una vera e propria prova di forza. L'Inter non vinceva da 3 partite di fila in Serie A, tra queste c'era anche il derby contro il Milan e poche settimane prima c'era stata l'eliminazione dalla Champions League per mano del Bodo-Glimt.
Una reazione dovuta e necessario, che ha fatto partire lo sfogo di Yann Bisseck sui propri social, il quale ha esultato così sull'ultima storia Instagram: "Ora godo io", questo il suo messaggio. Di seguito la foto.
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.