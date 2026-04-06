Guardiola apre all'Italia: "Futuro da ct? Mi piacerebbe..."
06.04.2026 10:45 di Simone Locusta
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Pep Guardiola come prossimo commissario tecnico della Nazionale Italiana potrebbe rivelarsi ben più di una mera suggestione. Il nome del tecnico del Manchester City è stato accostato all'Italia, oltre a quelli di Conte, Allegri, Mancini e non solo.
Una candidature difficile per una miriade di motivazioni, ma forse non impossibile. Dopo l'ultima vittoria per 4-0 contro il Liverpool, l'ex Barcellona ha parlato del suo futuro: "Mi piacerebbe lavorare per una Nazionale un giorno", queste le sue parole. Una vera e propria dichiarazione d'intenti, poi se sarà Italia o meno sarà solo il futuro a dirlo.
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.