Lazio in prestito, Renzetti titolare al Bra: come sta andando la sua stagione
06.04.2026 11:30 di Mauro Rossi
Dopo le stagioni passate a difendere la porta della Lazio Primavera si è aperta la scorsa estate l’avventura di Davide Renzetti nel calcio dei grandi. Il portiere biancoceleste si è trasferito infatti in prestito gratuito al Bra, in Serie C. Ma come sta andando la sua stagione?
Dopo un periodo di apprendistato passato in panchina Davide Renzetti si è preso i gradi da titolare, difendendo con regolarità la porta del Bra. Sono 21 fin qui le presenze del portiere di proprietà della Lazio dopo 33 giornate, con 31 reti incassate e 4 clean sheet portati a casa.
Dopo il termine della regular season il campionato del Bra proseguirà, salvo sorprese, con i playout per non retrocedere in Serie D.