Serie A e brace, quante partite a Pasquetta! Il programma
06.04.2026 12:00 di Simone Locusta
La Domenica di Pasqua ci ha regalato il risultato esuberante di San Siro, con l'Inter che ha battuto la Roma per 5-2, ma anche le vittorie di Torino e Bologna in trasferta rispettivamente contro Pisa e Cremonese.
A Pasquetta la Serie A non rallenta. Anzi, tutt'altro: sono ben 4 le sfide in programma, con il big match tra Napoli e Milan a chiudere la giornata. Di seguito le sfide.
UDINESE - COMO (Ore 12:30)
LECCE - ATALANTA (Ore 15:00)
JUVENTUS - GENOA (Ore 18:00)
NAPOLI - MILAN (Ore 20:45)
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.