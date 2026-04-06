IL TABELLINO di Lazio Primavera - Napoli 1-0
Primavera 1 | 32ª giornata
Lunedì 6 aprile 2026, ore 11:00
Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)
Lazio Primavera - Napoli 1-0
Marcatore: Gelli (rig., 88', L).
LAZIO (3-5-2): Pannozzo; Pernaselci (46' Calvani), Bordon, Bordoni; Ferrari, Santagostino, Munoz (62' Gelli), Farcomeni (82' Battisti), Cuzzarella (71'Montano); Serra (82' Marinaj), Sana Fernandes. A disp.: Bosi, Ciucci, Trifelli, Canali, Iorio, Cangemi. All.: Francesco Punzi.
NAPOLI: Ferrante, Gambardella, Garofalo, De Chiara, Smeraldi (83' Eletto) Prisco (68' Genovese), Camelio (57' Borriello), Caucci, Lo Scalzo, Baridò (58' Alvarez), Olivieri (68' Colella). A disp.: Pugliese, Spinelli, De Luca, Cimmaruta, Raggioli, Gorica. All.: Dario Rocco
Arbitro: Leorsini (sez. Terni)
Assistenti: Rastelli - Ceci
Ammoniti: Farcomeni (L), Eletto (N).
Recupero: 1 p.t., 6 s.t.