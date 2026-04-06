Lazio, Milani in prestito all’Avellino: meno spazio e niente nazionale
Prima esperienza tra i grandi per Alessandro Milani, che in estate si è trasferito in prestito con diritto di riscatto all’Avellino, con la Lazio che ha conservato l’opzione per il controriscatto.
L’ex calciatore della Primavera è stato subito protagonista trovando spazio e anche qualche gara da titolare ma poi nel corso della stagione Milani, complici anche i risultati poco soddisfacenti dell’Avellino, ha perso sempre più minutaggio.
Dall’arrivo di Ballardini a febbraio, Milani ha giocato appena 19 minuti, per un totale stagionale di 14 presenze in Serie B più una in Coppa Italia, senza gol né assist a referto. Il poco spazio trovato nella seconda metà di stagione ha fatto saltare al calciatore di proprietà della Lazio l’ultima finestra delle nazionali con il suo Venezuela.