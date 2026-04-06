Lazio, Floriani Mussolini al primo anno in A: come va il prestito alla Cremonese
Dopo le esperienze in Serie C con il Pescara e in Serie B con la Juve Stabia, in questa stagione Romano Floriani Mussolini ha scelto di tentare il salto in Serie A, trasferendosi alla Cremonese in prestito con diritto di riscatto. Niente controriscatto per la Lazio, che si è tenuta però una piccola percentuale sull’eventuale futura rivendita del calciatore.
Floriani Mussolini è stato impiegato finora con costanza dalla Cremonese, anche se perdendo via via minutaggio durante la stagione viste le difficoltà del club lombardo, costretto anche a cambiare allenatore a stagione in corso.
Finora il calciatore di proprietà della Lazio ha messo insieme 22 presenze in Serie A, di cui otto da titolare, più una in Coppa Italia. Zero gol o assist a referto, ma due rigori conquistati: uno alla sua prima in A contro il Sassuolo e l’altro nell’ultima sfida col Bologna.