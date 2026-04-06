Italia fuori dal Mondiale? Il Canada ne approfitta: cos'è successo - VIDEO
06.04.2026 10:00 di Simone Locusta
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I tifosi azzurri non solo devono subirsi la delusione dell'ennesimo Mondiale mancato, ma anche l'ironia del Canada: dopo la mancata qualificazione degli uomini di Gattuso, la federazione canadese ha deciso di rivolgersi ai tifosi di origine italiana con una proposta alternativa, consegnare la propria maglia dell’Italia per riceverne una del Canada.
Sui social è comparso un invito: "Cari fan italiani, non aspettate 4 anni: scambiate ora la vostra maglia con una del Canada”. L’iniziativa ha attirato parecchie persone, tanto che, come si vede su Instagram, molti si sono messi in fila per ottenere la maglia rossa lasciando quella azzurra. Di seguito il video de La Gazzetta dello Sport.
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.