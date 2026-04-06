Lazio, Bordon in prestito al Sudtirol: come sta andando la sua stagione
06.04.2026 15:30 di Mauro Rossi
Dopo essere stato leader e pilastro della Lazio Primavera è arrivata in questa stagione la prima esperienza in prestito per Filipe Bordon, trasferitosi al Sudtirol con diritto di riscatto e opzione per il controriscatto a favore dei biancocelesti.
Stagione di ambientamento per Bordon, che ha trovato spazio finora ma senza grande continuità. Sono infatti 14 finora le presenze in Serie B, di cui sei da titolare, più una sempre dal primo minuto in Coppa Italia, macchiata da un doppio giallo.