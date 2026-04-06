Lazio, precedenti a favore con la Fiorentina ma il Franchi non sorride
Si avvicina un’altra giornata di Serie A, con la Lazio che questa volta sarà impegnata allo stadio Artemio Franchi lunedì 13 aprile alle ore 20:45 per sfidare la Fiorentina nella trentaduesima giornata di campionato. Quella contro i toscani è una sfida che vanta ben 168 precedenti già in archivio. Sfide che vedono numeri con i biancocelesti in vantaggio grazie alle 68 vittorie contro le 55 dei viola, a fronte di 45 pareggi.
Bilancio che cambia radicalmente però guardando solo i precedenti in Toscana: in 83 incroci a Firenze, infatti, la Lazio ha portato a casa un totale di 23 vittorie, 21 pareggi e ben 39 sconfitte. L’ultima delle quali arrivata il 22 settembre 2024, quando i viola vinsero 2-1 con due rigori e tantissime polemiche.
L’ultimo confronto tra le due squadre risale però a una sfida interna, quella del 7 gennaio 2026, quando la Lazio impattò 2-2 all’Olimpico contro la Fiorentina grazia e al rigore di Pedro in pieno recupero.