Lazio, precedenti a favore con la Fiorentina ma il Franchi non sorride

06.04.2026 20:30 di  Mauro Rossi   vedi letture
Lazio, precedenti a favore con la Fiorentina ma il Franchi non sorride
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Si avvicina un’altra giornata di Serie A, con la Lazio che questa volta sarà impegnata allo stadio Artemio Franchi lunedì 13 aprile alle ore 20:45 per sfidare la Fiorentina nella trentaduesima giornata di campionato. Quella contro i toscani è una sfida che vanta ben 168 precedenti già in archivio. Sfide che vedono numeri con i biancocelesti in vantaggio grazie alle 68 vittorie contro le 55 dei viola, a fronte di 45 pareggi. 

Bilancio che cambia radicalmente però guardando solo i precedenti in Toscana: in 83 incroci a Firenze, infatti, la Lazio ha portato a casa un totale di 23 vittorie, 21 pareggi e ben 39 sconfitte. L’ultima delle quali arrivata il 22 settembre 2024, quando i viola vinsero 2-1 con due rigori e tantissime polemiche.

L’ultimo confronto tra le due squadre risale però a una sfida interna, quella del 7 gennaio 2026, quando la Lazio impattò 2-2 all’Olimpico contro la Fiorentina grazia e al rigore di Pedro in pieno recupero.